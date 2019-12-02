Подорвались на мине: российские военные пострадали в Сирии

Трое российских военнослужащих пострадали от взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии. Как сообщили в Минобороны, они получили травмы и ушибы, но их жизни ничего не угрожает.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 2 декабря во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран — район Кобани провинции Алеппо.

Самодельное взрывное устройство сработало на пути бронеавтомобиля военной полиции России.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные расширили зону воздушного патрулирования в северной части Алеппо. «Летать стали чаще и больше, потому что расширяется зона патрулирования. Сопровождаем колонны военной полиции, обеспечиваем безопасность этих колонн», — цитировало РИА «Новости» пилота вертолета Ми-8 ВКС России Ивана Светлакова.

Российские ВКС проводят воздушное патрулирование северных территорий Сирии на малых высотах с начала ноября.

Патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом Москвы и Анкары. Военные полицейские РФ во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования границы между Сирией и Турцией помогают обеспечивать безопасность населения и поддерживать правопорядок. Кроме того, они контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от границы.

Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование этого района 1 ноября. Военная полиция контролировала два участка на западе и востоке зоны, где Турция проводила военную операцию против курдов.

В прошлом месяце российско-турецкие патрули неоднократно подвергались нападениям со стороны местных жителей. В частности, 18 ноября на севере Сирии группа подростков попыталась забросать патрульные машины камнями и бутылками с зажигательной смесью. При нападении военнослужащие не пострадали, техника в итоге оказалась исправна, и колонна продолжила патрулирование, сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В целях недопущения возможных несчастных случаев старшим колонны было принято решение объехать данную группу молодых людей и продолжить движение по ранее установленному маршруту патрулирования», — указали в сообщении центра.

Незадолго до этого турецкие и курдские СМИ опубликовали видео с загоревшейся от «коктейлей Молотова» российской бронемашиной «Тайфун».

На кадрах группа молодых людей забрасывала военную технику зажигательными смесями. Затем машина уехала. Как утверждал курдский портал Nuce Ciwan, инцидент произошел после того, как турецкие военные воспользовались слезоточивым газом против местных жителей.

До этого похожий инцидент произошел 8 ноября, сообщало North Press Agency в Twitter. По его данным, жители сирийского Дерика в провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их третьего патрулирования в рамках договоренностей с Россией. Как указывало агентство Reuters, в этот день военные начали патрулировать регион между населенными пунктами Камышлы и Дерик к востоку от реки Евфрат. Для выполнения этой миссии они используют в том числе беспилотники.

Двумя днями ранее жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль, сообщало North Press Agency.

Жители специально выстроились вдоль маршрута патрулирования, чтобы выразить недовольство прохождением военных по своим деревням, указали в издании. Reuters отметило, что в одной из деревень жителям даже удалось остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.