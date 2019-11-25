Обновленный «Блэкджек»: каким будет модернизированный Ту-160М

В 2021 году модернизированный бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны России, заявил гендиректор «Туполева» Александр Конюхов. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для Министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», — заявил руководитель ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что первый построенный «с нуля» Ту-160М (ранее также назывался Ту-160М2) выйдет на испытания в конце 2020 года.

Новый Ту-160М2 будет серьезно отличаться и от старых Ту-160, и от уже прошедших модернизацию машин. В прежнем корпусе будет принципиально новый самолет, считают специалисты авиапрома. Ту-160М в несколько раз увеличит свои боевые возможности. На этом самолете будет значительно расширена номенклатура вооружения и очень серьезно увеличены точностные характеристики его боевого применения.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, новым пилотажным комплексом со всеми самыми современными средствами навигации (в том числе последними лазерными гироскопами), а также системами связи, датчиками, топливными приборами и системами индикации.

У самолета будет и новая система управления оружием — более точная навигация. Для боевых машин стратегической авиации исключительно важной характеристикой является его точное определение местоположения. Где он находится в совершенно конкретный момент времени, в какой точке надо будет производить, как говорят летчики, «отцеп изделия».

Расстояния до объектов поражения уже будут измеряться многими тысячами километров. Поэтому чем точнее будет произведен «отцеп изделия», тем оно точнее будет доставлено к объекту удара.

Возрастут не только боевые возможности «Белого лебедя», но и параметры машины по ее собственной защите. На основании самых современных наработок для Ту-160М создается принципиально новый бортовой комплекс самообороны или комплекс радиоэлектронной борьбы. Бомбардировщик будет защищен по всем физическим полям как с земли, от зенитных ракетных систем, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения вероятного противника.

Параллельно идет глубокая модернизация строевых «Белых лебедей» до уровня Ту-160М — эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки.

Ранее военные говорили о планах модернизировать все 16 стратегических бомбардировщиков, находящихся на вооружении Воздушно-космических сил ВС РФ.

Что касается двигателей для Ту-160М, то в 2014 году перед самарским заводом имени Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести уникальный советский двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики. Экономичность новой силовой установки (получившей название НК-32-02) увеличена примерно на 10%, что позволит бомбардировщику Ту-160М2 летать почти на 1000 км дальше. В 2016-2017 годах было собрано не менее пяти НК-32 второй серии для проведения тестов и отработки технических решений.

Еще ранее при модификации базового газогенератора двигателя значительно повысили газодинамические характеристики лопаточных узлов за счет их аэродинамического совершенствования. Модифицированный газогенератор для НК-32 рассчитан на высокую температуру газов перед турбиной — 1750К (на первом этапе государственных испытаний температура составляла 1635К).

Ранее сообщалось, что филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова» отправил два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

Изготовление мотоотсеков для самого крупного в мире сверхзвукового самолета проходило на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова с января по октябрь этого года.

Мотоотсеки для бомбардировщика создавались по электронной модели. Производственный участок, который работал над Ту-160, был оснащен современной мощной компьютерной техникой, а сотрудники предприятия прошли специальное обучение.

Помимо всего прочего, перед авиапромом стоит задача устранить все проблемы, которые накапливались в течение длительного времени на уже стоящих на оснащении Дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. В частности, необходимо заменить элементы бортового оборудования, срок службы которых уже истек. В первую очередь, производится замена продукции украинских предприятий, которые еще в советские времена участвовали в кооперации соисполнителей.

Сегодня и ремонт этого оборудования невозможен, и документация практически утрачена. Украинские блоки в настоящее время демонтируются, и на их место ставятся новые — российской разработки. Причем, как отмечают специалисты, это не просто продление ресурса, это совершенно иные характеристики. Нет смысла повторять вещи тридцатилетней давности, поэтому на самолеты Дальней авиации ставится современное оборудование.

Самыми насущными проблемами в создании Ту-160 для ПАО «Туполев» стали создание цифровой технологической и конструкторской документации и обучение рабочего и инженерно-технического персонала. Ведь за последние десятилетия в России были утрачены кадры рабочих высокой квалификации.

Для создания нового ракетоносца необходимо и переоснащение современным оборудованием Казанского авиазавода и других предприятий, выпускающих комплектующие: двигатели, шасси, пневмо- и гидроагрегаты, другие приборы и электронику.

Как отмечала ранее «Газета.Ru», над упорядочением и оцифровкой технической документации «Туполев» работает совместно с ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Корпорация «Иркут», АО РСК «МиГ», ОАВО «ИЛ», ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева» в режиме «виртуального КБ». Впервые в отечественном авиапроме ведущие конструкторские школы Туполева, Яковлева, Бериева, Сухого, Микояна, Ильюшина взаимодействуют в одной команде.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980 годах. Эта машина остается самым крупным и самым тяжелым сверхзвуковым боевым самолетом в мире.

Взлетный вес Ту-160 составляет 275 т, максимальная скорость — 2500 км/ч, бомбовая нагрузка — до 45 т.

В НАТО самолет получил название «Блэкджек», среди пилотов отечественной авиации он известен как «Белый лебедь».