Олимпийское спокойствие: Ким показал свои ракеты

За день до старта в южнокорейском Пхенчхане XXIII зимних Олимпийских игр КНДР в ходе очередного военного парада в Пхеньяне продемонстрировала практически весь свой военный арсенал. Несмотря на то что главный военный смотр Ким Чен Ына на этот раз не превзошел по своим масштабам предыдущие военные шоу в столице Северной Кореи, он дал более чем наглядное представление о боевых возможностях вооруженных сил КНДР.

По главной площади Пхеньяна проехали межконтинентальные баллистические ракеты типа «Хвасон-15» (Hwasong-15).

Изделие размещено на самоходном колесном транспортере с девятью осями. Таким образом, это один из вариантов северокорейского ПГРК — подвижного грунтового ракетного комплекса. В основе — шасси грузового автомобиля китайского производства WS51200. КНДР переоборудовала эти закупленные в Китае тягачи в колесные шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами.

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Подобных установок в Северной Корее, по оценкам специалистов, всего шесть. Аналитики считают, что в составе стратегических ядерных сил Ким Чен Ына МБР «Хвасон-15» могло бы быть и больше самоходных пусковых установок с МБР на борту, но развитие северокорейских ПГРК сильно ограничивает дефицит китайских многоосных шасси. Пекин был сильно раздражен, узнав, в каких целях используется его шасси WS51200.

Ракета «Хвасон-15» вызывает особенно сильное беспокойство в Соединенных Штатах. Дальность ее полета составляет от 10 до 13 тыс. км. Таким образом, она — при запуске с территории КНДР — способно достигать любой точки на континентальной территории США, включая Восточное побережье.

Затем по площади Ким Ир Сена проследовали три мобильные межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-14». Эти ракеты несколько меньше по размерам, чем «Хвасон-15». Ракета «Хвасон-14» обладает дальностью стрельбы 6,7-10 тыс. км. После первого успешного запуска этой ракеты на КНДР были наложены новые санкции.

Вслед за «Хвасон-14» на площади показались баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12». Изделиями именно этого типа Северная Корея угрожала поразить военные базы США на острове Гуам в августе 2017 года, чем вызвало тогда немалое беспокойство в Вашингтоне. Дальность стрельбы этих ракет составляет 3,7-6 тыс. км. При оснащении ядерными боевыми частями изделия «Хвасон-12» способны пустить на дно непотопляемый авианосец Соединенных Штатов на Тихом океане — остров Гуам.

Затем по улицам и площадям Пхеньяна прогрохотали баллистические твердотопливные ракеты средней дальности КН-15 (или Pukguksong-2, «Полярная звезда-2»). Эти изделия размещены на восьмикатковом гусеничном шасси, представляющем собой удлиненную танковую базу (по всей видимости, на основе шасси выпускаемых в КНДР танков на основе конструкции советского среднего танка Т-62).

Единственный дебютант на этом параде, отмечают эксперты, — модернизированная баллистическая ракета малой дальности KN-02. Некоторые аналитики полагают, что в этой ракете чувствуется заметное влияние российского РК 9К270 «Искандер». KN-02 — одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, установленная на трехосном автомобильном шасси северокорейского производства. Дальность стрельбы — 70 км, КВО — 160 м. Может комплектоваться ядерной, химической или обычной боевой частью. Специалисты полагают, что именно эти изделия будут применены в массовом количестве в ходе гипотетического вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Северная Корея также показала свои многочисленные реактивные системы залпового огня — 120-мм M1993, 240-мм M1991 и 300-мм KN-09. В них без труда указывается облик российских РСЗО БМ-21 «Град» и китайских систем Тип-63.

Эксперты считают, что в ходе гипотетического конфликта на полуострове огонь из многочисленных северокорейских РСЗО вызовет наиболее многочисленные жертвы среди мирного населения Южной Кореи.

Кроме того, как обычно, по площади прошли колонны танков различного типа (в основном «Чонма-216» и танк «Сонгун-915»), северокорейских БТР, известных под именем M-2010, буксируемой и самоходной (демонстрировалась, в частности, 170-мм самоходная пушка обр. 1983 года «Чучхе-по») ствольной артиллерии, мобильных систем ПВО малой дальности.

Несмотря на разнообразие показанных образцов оружия, парад по размаху, количеству личного состава, вооружения и военной техники не превзошел предыдущие военные смотры Ким Чен Ына.

Вместе с тем северокорейский лидер был удовлетворен главным военным смотром вооруженных сил республики. «Сегодняшний парад продемонстрирует облик развитой и мощной КНДР как державы с вооруженными силами мирового уровня», — заявил Ким Чен Ын.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко пояснил «Газете.Ru», что, скорее всего, «более скромный военный парад является результатом введенных против КНДР санкций и, как следствие, резко сократившегося импорта нефти». В то же время собеседник издания не исключает, что меньший по демонстрации военной мощи парад также может быть признаком улучшающихся межкорейских отношений.