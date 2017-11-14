«США прикрывают боеспособные отряды ИГ»

В Минобороны России заявили, что США прикрывают отряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), имитируя борьбу с терроризмом — соответствующее сообщение появилось на официальной странице ведомства в фейсбуке.

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«Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Минобороны.

Причиной для заявления стал отказ Соединенных Штатов нанести удар по колонне отступавших из «последнего оплота ИГ в Сирии» города Абу-Кемаль террористов. «Подобные действия «коалиции» свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Абу-Кемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству «проамериканских» органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата», — заявили в Минобороны.

По мнению российского оборонного ведомства, США планировали использовать боевиков ИГ в качестве проамериканских сил для контроля Абу-Кемаль, «перекрасив» их в цвета сирийской оппозиции.

«Подтверждением чему служат обнаруженные в городе Абу-Кемаль флаги, используемые формированиями СДС («Сирийские демократические силы», вооруженный альянс оппозиционных сил — «Газета.Ru»)», — отмечает Минобороны.

При этом в российском оборонном ведомстве подчеркивают: США не только отказались сами наносить удар по боевикам, но и предприняли попытки помешать сделать это ВКС РФ.

«Для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России. С этой целью ударные самолеты «коалиции» входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Абу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС», — говорится в сообщении Минобороны.

США объяснили свой отказ нанести удар по отсупающим колоннам террористов тем, что боевики «добровольно сдаются им в плен», тем самым автоматически попадая под действие Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».

При этом в ведомстве подчеркнули, что на вопрос, почему «военнопленные» сохраняют за собой боевую технику, тяжелое вооружение и перегруппировываются на подконтрольных американцам территориях, представители США ответить не смогли.

В качестве подтверждения Минобороны приложили к посту несколько фотографий, на которых изображен уход террористов из Абу-Кемаля в направлении сирийско-иракской границы. Согласно утверждению ведомства, снимки были сделаны с помощью российских беспилотников 9 ноября.

Позже издание «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарии пользователей соцсети сообщило, что одно из изображений, опубликованных ведомством — скриншот из компьютерной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Напомним, что Абу-Кемаль считается «последним оплотом боевиков ИГ в Сирии». Недавно город был освобожден при активном участии российских ВКС. «Сегодня приступили к разминированию и зачистке Аль-Букемаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов», — говорил министр обороны России Сергей Шойгу после взятия города.

По его словам, часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. «Надеюсь, там их встретят достойно», — говорил глава Минобороны.

Сложившаяся ситуация вокруг отступления террористов из Абу-Кемаля — не первый случай, когда Минобороны РФ обвиняет Соединенные Штаты и силы антитеррористической коалиции в поддержке боевиков ИГ.

В начале ноября российское оборонное ведомство обвинило США в том, что из-за размещения их военной базы Российский Центр по примирению сторон в Сирии не может доставить гуманитарную помощь в сирийский район Эт-Танфа.

«По вине США, незаконно развернувших там свою военную базу с запретом под угрозой уничтожения приближаться к ней ближе 55 км, лишены возможности получения гуманитарной помощи десятки тысяч сирийских беженцев в расположенном рядом с базой палаточном лагере «Эр-Рукбан», — говорится в сообщении.

Минобороны также приводит слова сирийцев о том, что рядом с «Эр-Рукбаном» недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, «в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни».

Как считают в российском ведомстве, таким образом Вашингтон «формирует из них «очередную умеренную оппозицию» — «Национальную сирийскую армию». В министерстве добавили, что подобные действия военнослужащих США и международной коалиции в районе Эт-Танфа «являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление».