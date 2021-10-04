В ряде стран сообщают о сбое в работе Telegram

Проблемы с мессенджером Telegram наблюдаются в ряде стран, в основном сбой коснулся США. Это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В первую очередь о неполадках информируют жители США и Мексики, от канадцев жалоб меньше. Сообщают о сбое и жители Южной Америки. Европейцы отправили меньше отчетов о проблемах в работе мессенджера.

Ранее журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях.