Раскрыт новый вид мошенничества во «ВКонтакте»

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили во «ВКонтакте» сеть сообществ, имеющие признаки рекламы азартных игр и мошенничества, говорится в исследовании организации.

В сообществах по типу «коробка с сюрпризом» предлагалось открыть виртуальную коробку (в среднем от 200 до 1200 рублей), из которой случайным образом должны были выпадать подарки. Судя по многочисленным отзывам и анализу Роскачества — это мошенничество, и никто из игравших технику не получил. Юристы организации отметили, что это является противоправной схемой, аналогичной запрещенным в России онлайн-казино, даже если бы активность с коробками действительно приводила к выигрышу призов.

Заметив однотипное оформление сообществ и то, что на связанных с ними сайтах с теми же названиями и дизайном размещено идентичное пользовательское соглашение, эксперты пришли к выводу, что этим занимается одна и та же компания. Анализ пользовательских соглашений под юрисдикцией Коста-Рики выявил в них признаки мошенничества и бессмысленные формулировки.

Роскачеством было обнаружено 16 сайтов, которые визуально и функционально аналогичны описанным мошенническим ресурсам. После обращения организации администрация «ВКонтакте» заблокировала подозрительные сообщества и заявила, что продолжит поиск подобных групп.

«Роскачество также направило соответствующее обращение в Роскомнадзор», — заявил заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о схемах мошенничества при приеме на работу.