100-килограммовую бомбу нашли на территории больницы в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на территории больницы нашли авиабомбу

В Краснодарском крае на территории центральной районной больницы в Темрюке рабочие обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает краевое управление Росгвардии.

Снаряд, покрытый коррозией, нашли во время земляных работ, о находке сообщили в экстренные службы. Прибывшие взрывотехники обследовали находку и установили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-100.

Боеприпас извлекли из земли, вывезли на безопасное расстояние от жилого сектора и уничтожили.

До этого авиабомба времен ВОВ всплыла в Можайском водохранилище. Боеприпас на берегу водохранилища рядом с деревней Блазново обнаружили жители округа Можайский, они же и вызвали спасателей. Прибыв на место, пиротехники уничтожили снаряд.

Ранее под Новосибирском нашли «гранату» у остановки.