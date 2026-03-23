Трампа упрекнули в «безрассудной эскалации» из-за ультиматума Ирану

Объявление президентом США Дональдом Трампом ультиматума Ирану с требованием открыть Ормузский пролив провоцирует «безрассудную эскалацию». Об этом в статье для Bloomberg написал обозреватель Марк Чемпион.

По его словам, шансы на то, что Иран согласится на требование США, малы, так как после закрытия Ормузского пролива Тегеран смог «шантажировать» мировую экономику, и сейчас Исламская республика не будет уступать свой «главный козырь».

«Начав войну, Трамп теперь может выиграть, только если будет продолжать ее как минимум до тех пор, пока Иран не сможет представлять угрозу для танкерных перевозок через Ормузский пролив. Однако нет никаких гарантий, что ему это удастся, а последствия эскалации, связанные с объявлением «охоты» на критически важную энергетическую инфраструктуру, будут огромными», — написал он.

Чемпион отметил, что если Трамп думает, что угроза ударов по электроэнергетике Ирана может заставить Иран пересмотреть свои планы, то американский президент «не понимает своего врага».

«Расширение энергетической войны между Ираном, США и их союзниками в Персидском заливе сейчас выглядит более вероятным, чем кажется», — подчеркнул Чемпион.

21 марта Трамп пообещал уничтожить ряд электростанций в Иране, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что в случае атаки на станции Иран ударит по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке.

Также официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сказал, что после ударов Иран полностью закроет Ормузский пролив до восстановления работы электростанций.

Американский аналитик Омар Баддар отметил, что ультиматум Трампа приведет к крупнейшему в истории глобальному энергетическому кризису.

Ранее в США сравнили Трампа с «иррациональным безумцем» из-за ультиматума Ирану.