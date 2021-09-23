МВД удалило ролик с мошенницей и взрывающейся каретой

Официальный аккаунт МВД России удалил в Twitter публикацию с видеороликом, в котором ведомство предупреждало об опасности кибермошенников.

При переходе по ссылке говорится, что страницы с постом больше не существует. Публикация также больше не отображается в общей ленте аккаунта министерства. В самом профиле отсутствуют комментарии о том, почему видео было удалено.

В удаленном ролике женщина становится жертвой мошенницы при заказе поездки в вымышленном сервисе «Карета кар». По сюжету, передав данные банковской карты, она видит взрывающуюся карету, а на месте транспортного средства появляется тыква с хомяком.

С помощью такой социальной рекламы МВД предупредило россиян об опасности мошенников в сети и призвало соблюдать меры информационной безопасности.

На пост обратили внимание в соцсетях. Мнения пользователей разделились: одни посчитали видео необычным, но забавным, другие же испытали стыд при просмотре и назвали ролик ужасным.