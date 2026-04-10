Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Семеро мужчин надругались над школьницей в кафе

В Индии семерых мужчин подозревают в изнасиловании школьницы
Shutterstock

Девушка из Индии подверглась групповому изнасилованию во время визита в кафе. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. За некоторое время до произошедшего 16-летнюю школьницу уже насиловали, произошедшее злоумышленники записали на видео.

В день инцидента пострадавшая шла в школу за документами, когда к ней подошел мужчина и, угрожая выложить ролик в интернет, потребовал следовать за ним. В кафе, куда они пришли, девушку изнасиловали семеро.

После произошедшего прохожий помог ей добраться до дома. О ситуации школьница молчала два месяца, но родственники заметили, что с ней что-то не так, и девушка рассказала обо всем.

По факту изнасилования возбудили уголовное дело. В результате нескольких подозреваемых арестовали, среди них – владелец кафе. Молодой человек, заманивший пострадавшую в кафе, все еще на свободе, его ищут.

Ранее 10 человек задержали по делу о похищении и групповом изнасиловании школьницы.

 
Теперь вы знаете
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
