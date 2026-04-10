Семеро мужчин надругались над школьницей в кафе

Девушка из Индии подверглась групповому изнасилованию во время визита в кафе. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. За некоторое время до произошедшего 16-летнюю школьницу уже насиловали, произошедшее злоумышленники записали на видео.

В день инцидента пострадавшая шла в школу за документами, когда к ней подошел мужчина и, угрожая выложить ролик в интернет, потребовал следовать за ним. В кафе, куда они пришли, девушку изнасиловали семеро.

После произошедшего прохожий помог ей добраться до дома. О ситуации школьница молчала два месяца, но родственники заметили, что с ней что-то не так, и девушка рассказала обо всем.

По факту изнасилования возбудили уголовное дело. В результате нескольких подозреваемых арестовали, среди них – владелец кафе. Молодой человек, заманивший пострадавшую в кафе, все еще на свободе, его ищут.

