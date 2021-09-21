Русскоязычные хакеры атаковали крупную компанию из США

Новая русскоязычная группировка киберпреступников BlackMatter атаковала New Cooperative, крупную компанию из США, занимающуюся поставками зерна и мяса. Об этом сообщает Cyberscoop.

Отмечается, что компания из штата Айова стала очередной жертвой вируса-шифровальщика. Хакеры требуют от нее выкуп в размере $5,9 млн за разблокировку компьютеров и файлов на них.

Несколько специалистов по кибербезопасности заметили активность киберпреступников, позже в New Cooperative подтвердили факт атаки и добавили, что в результате были вынуждены отключить систему в качестве предосторожности.

По словам представителя компании, эта мера помогла и в настоящее время вирус перестал распространяться внутри New Cooperative, оставив зараженной лишь часть системы. Пресс-служба добавила, что если инцидент не удастся разрешить в ближайшее время, атака может грозить сбоями в поставках зерна, свинины и куриного мяса внутри США.

Атака напоминает ту, что провели киберпреступники из группировки REvil на системы крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Тогда корпорация согласилась выплатить хакерам $11 млн.

«Газета.Ru» писала о BlackMatter. Новые русскоязычные хакеры используют наработки DarkSide и REvil, которые ранее провели несколько масштабных атак на компании из США.