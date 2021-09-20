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Найден способ заряжать смартфон прямо от стола

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IKEA

Компания IKEA выпустила беспроводную зарядку Sjömärke, с помощью которой пользователи смартфонов смогут заряжать смартфоны или планшеты прямо на столе, сообщает The Verge.

Разработчики новинки нашли способ, как удобно разместить устройство под столешницей почти любого стола, чтобы сделать комфортнее процесс для владельцев смартфонов. Стоимость зарядки — 40 долларов (около 3 тыс. руб. по текущему курсу).

Зарядка использует популярный стандарт Qi, который обеспечивает мощность до 5 Вт. Он поддерживается большинством смартфонов, включая модели Samsung Galaxy и Apple iPhone. Под столешницей новинку можно закрепить на двухсторонний скотч или на саморезы.

Для эффективной работы устройство посоветовали размещать под столом из дерева или пластика. Максимальная допустимая толщина стола — 22,2 мм. Для удобства место зарядки можно пометить наклейкой.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Токийского и Мичиганского университетов разработала метод передачи энергии, на основе которого создали специальную комнату, способную заряжать гаджеты по воздуху.

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