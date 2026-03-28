Дмитриев отреагировал на видео с мобилизацией американца на Украине

Дмитриев отреагировал на ролик с избиением американца в ТЦК на Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на видео, на котором сотрудники территориального центра комплектования пытаются насильно мобилизовать американца. Соответствующий пост он опубликовал в Х.

«Подходы к вербовке в украинскую армию, не освещаемые традиционными СМИ: американец испробовал их на себе», — написал он.

На кадрах сотрудники ТЦК избивают мужчину, кричащего на английском языке «Я американец».

22 марта сообщалось, что украинские военкомы пришли в ресторан в Одессе и мобилизовали поваров. Издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором видно, как большая группа мужчин с закрытыми лицами заходит в помещение. При этом они игнорируют просьбы сотрудников показать лица и документы.

До этого стало известно, что в Одессе свадьба сорвалась из-за мобилизации жениха. В опубликованном ролике можно увидеть накрытые к празднику столы и фотоспот. Женский голос за кадром рассказывает, что жениха забрали сотрудники ТЦК, поэтому организаторы церемонии должны забрать все приготовленное для праздника.

Ранее сообщалось, что в Херсоне ТЦК стали использовать женщин для мобилизации украинцев.