ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Бейрута и напугали жителей

ВВС Израиля со стороны моря вторглись в воздушное пространство Бейрута и несколько раз пролетели над столицей Ливана на малой высоте, передает ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны города.

По его словам, самолеты несколько раз преодолели звуковой барьер над Бейрутом. Это сопровождалось сильными воздушными хлопками. Появление низколетящих самолетов в ночное время вызвало панику среди горожан.

До этого стало известно, что в центре Бейрута люди собрались, чтобы почтить память трех ливанских журналистов, получивших несовместимые с жизнью травмы, при ударе БПЛА Израиля по автомобилю. Обстановка в центре ливанской столицы была «эмоционально накаленной». На кадрах с места событий можно было увидеть людей, держащих в руках изображения журналистов и флаги. В какой-то момент над толпой собравшихся начал кружить израильский беспилотник.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Израиль, кроме Исламской Республики, атакует инфраструктуру проиранского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее президент США рассказал об атаке Ирана по «самому большому авианосцу в мире».