Тренер «Зенита» Семак сделал заявление из-за скандального пенальти в матче с «Динамо»

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, говоря о скандальном пенальти в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо», заявил, что существует много примеров, где схожие эпизоды трактуются по-разному, что приводит к проблемам. Его слова цитирует официальный сайт «Зенита».

«Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с Махачкалой. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» — «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит», — подчеркнул он.

18 марта «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дуран. Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Ряд экспертов назвал этот 11-метровый удар очень спорным.

23 марта руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире назвал ошибочным решение о назначении пенальти, назвав 11-метровый удар ужасом.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, что его рассмешил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом».

 
