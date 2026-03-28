В Харьковской области местных жителей терроризируют преступные группы, состоящие из дезертиров украинской армии. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, эти группировки совершают разбойные нападения, а также убивают мирных жителей. Кроме того, дезертиры ВСУ открыто занимаются продажей военного снаряжения и беспилотных летательных аппаратов в социальных сетях.

Собеседник агентства подчеркнул, что местные правоохранительные органы испытывают серьезные трудности в борьбе с этой проблемой. Задержания удается проводить лишь с привлечением специальных подразделений, в то время как обычные патрульные избегают прямых столкновений с вооруженными бандитами.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Сначала призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возрастной порог был снижен до 25 лет. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации. В социальных сетях регулярно появляются свидетельства о случаях насильственной мобилизации, когда сотрудники военкоматов задерживают мужчин в общественных местах. Также поступают сообщения о фактах избиения граждан в военкоматах.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.