В Москве подростка ударило током на крыше электрички

Подросток не выжил после удара током на крыше электрички на МЦД-3

На станции «Останкино» третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД) подростка ударило током на крыше электрички. Об этом сообщает агентство «Москва».

В публикации уточняется, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они сняли ребенка с крыши и передали медикам. Юноша получил несовместимые с жизнью травмы.

Неделю назад в столице обнаружили молодого человека на крыше вагона электропоезда на станции «Марьина роща» Рижского направления МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр). Юноша тоже занимался зацепингом и получил несовместимые с жизнью травмы.

В январе в Ленинградской области 15-летний зацепер сорвалcя с движущейся электрички в районе поселка Ушково. Подросток вместе с приятелями решил прокатиться на внешней стороне поезда, зацепившись за выступающие части. Попытавшись проехать в пространстве между вагонами, юноша не удержался и упал. Он не выжил.

Ранее 39-летняя женщина прокатилась на сцепке вагонов в метро Москвы.