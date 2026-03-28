Депутаты Госдумы вылетели из США на родину

Депутаты Госдумы закончили визит в США и вылетели в Россию
Делегация депутатов Госдумы завершила визит в США и отправилась из Вашингтона на родину, передает ТАСС ос ссылкой на представителя Международного аэропорта имени Даллеса.

Источник подтвердил, что самолет специального отряда «Россия» вылетел из воздушной гавани. Ожидается, что во время полета борт совершит промежуточную посадку в Нью-Йорке.

27 марта в Вашингтоне завершилась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами американского конгресса. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно, а встреча продемонстрировала существование надежды на восстановление диалога между законодательными органами стран. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двусторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Также рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая.

Ранее депутатов Госдумы раскритиковали за появление в конгрессе США с кока-колой.

 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!