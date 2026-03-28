Оксимирона во второй раз объявили в розыск в России

Рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров) переобъявили в розыск в РФ. Об этом свидетельствуют данные в базе российского МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится на сайте ведомства.

В октябре 2022 года Минюст включил исполнителя в список физлиц-иноагентов. В ведомстве уточнили, что политическая деятельность артиста финансируется с Украины. Впоследствии рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб. по делу, связанному с песней «Ойда», которая запрещена к распространению, и на 45 тыс. руб. — по статье о дискредитации армии. На этой неделе суд Санкт-Петербурга приговорил Оксимирона к 320 часам обязательных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации в сети.

Рэпер покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине и выступил с заявлениями против действий РФ. Рэпер провел благотворительный тур в поддержку украинцев, пострадавших в связи с военными действиями.

В первый раз он был объявлен в розыск в мае 2024 года по статье УК. В феврале 2026-го его заочно заочно арестовали в России по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

