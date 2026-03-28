Москва настаивает на расследовании убийства журналистов на юге Ливана

Российское Министерство иностранных дел потребовало провести расследование обстоятельств гибели на юге Ливана журналистов телеканала «Аль-Манар» в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли?», - говорится в сообщении МИД.

Дипломаты подчеркнули, что Россия категорически не приемлет подобную постановку вопроса и, как и в других подобных трагических случаях, будет добиваться расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности и полного прекращения подобной практики.

По данным дипведомства, удар по журналистам носил целенаправленный характер и был нанесен по гражданскому автомобилю, перевозившему сотрудников СМИ к месту выполнения редакционного задания. В МИД акцентировали внимание на том, что на журналистах были четко различимые нашивки с надписью «Пресса», однако это не спасло их от атаки с применением высокоточного оружия.

Особое внимание в заявлении уделено позиции Армии обороны Израиля, которая утверждает, что среди пассажиров пораженного автомобиля находились «террористы, лишь притворявшиеся сотрудниками СМИ».

28 марта трое журналистов погибли в результате атаки израильского беспилотника на юге Ливана.

Ранее президент Ливана осудил убийство журналистов в результате атаки Израиля.