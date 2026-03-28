В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Чаще всего ограничения вводят из-за режима опасности БПЛА в регионе.

Утром 28 марта в Ростовской области отразили атаки с применением БПЛА и ракеты. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, атаки отразили в Шолоховском и Чертковском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленобласти перехватили почти два десятка украинских беспилотников.