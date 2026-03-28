Премьер Словакии пригрозил заблокировать новые санкции ЕС против России из-за нефти

Фицо: Словакия не поддержит санкции против РФ, если ЕК предпочтет ей Украину
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Если Еврокомиссия будет поддерживать Украину в вопросе нефти, то может не рассчитывать, что Словакия одобрит 20-й пакет санкций против России, заявил в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ», — сказал глава правительства.

Он добавил, что в этом случае Будапешт не пойдет навстречу и по вопросу быстрого вступления Украины в ЕС без выполнения необходимых требований.

По словам Фицо, возобновление прокачки нефти по «Дружбе» имеет значение для всей Центральной Европы. Если бы нефтепровод работал, проблем с высокой ценой на топливо не было бы.

На этой неделе Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке и раскола внутри блока. Изначально представить его должны были 15 апреля, однако затем вопрос исчез из повестки. Агентство Reuters сообщало, что отсрочка не равносильна отмене, а представление инициативы перенесли из-за «текущих геополитических событий». Против эмбарго выступают Венгрия и Словакия, которые обвиняют Украину в блокаде «Дружбы» и в ответ не одобряют новые санкции в отношении России и выделение Киеву кредита от ЕС.

Ранее полиция Словакии начала проверку Фицо из-за отмены поставок электроэнергии Украине.

 
