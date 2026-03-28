«Уделяем много внимания»: легенда сборной СССР Дасаев о Сафонове

Виталий Тимкив/РИА Новости

Легендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что нужно не перехвалить голкипера национальной команды России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова. Его слова приводит Sport24.

»Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, который на данный момент показывает неплохую игру. Но давайте подождем. На моем веку, знаете, сколько талантливых вратарей выстреливают в одной-двух играх, а потом раз — и их нет. Вратарь ценится не по одному сезону, а когда он долго находится в футболе», — отметил он.

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В прошедшем сезоне россиянин провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне Сафонов провел в составе «ПСЖ» 16 матчей, в семи из которых сохранил свои ворота «сухими». По ходу сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме.

Действующий контракт вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

27 марта сборная России, в составе которой сыграл Сафонов, обыграла Никарагуа со счетом 3:1, вратарь пропустил мяч после удара с центра поля.

Ранее стало известно, что Сафонов подорожал на €7 млн.

 
