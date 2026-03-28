Дочь Тутберидзе с партнером стали десятыми на чемпионате мира

Amanda Perobelli/Reuters

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали десятыми в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия.

За произвольный прокат они набрали 119,31 балла, что дало им в общей сумме 198,65 балла.

Турнир выиграли французы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри. За свой произвольный танец они набрали 138,07 балла, что дало им в общей сумме 230,81 балла. На втором месте расположились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, их произвольный прокат судьи оценили 125,07 балла, что принесло им в общей сумме 211,52 балла. Замкнули тройку сильнейших американцы Эмилеа Зиганс и Вадим Колесник — 124,99 балла за произвольный прокат и 209,20 в общей сумме.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом. В составе сборной России они выступали на зимних Олимпийских играх — 2022.

Ранее фигуристка Каори Сакамото завершила карьеру.

 
Теперь вы знаете
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
