FT: Telegram стал «новым дарквебом» для киберпреступников

В последнее время наблюдается 100-процентный рост киберпреступной активности в Telegram, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование ИБ-компании Cyberint. Газета считает, что это напрямую связано с недавними изменениями политики конфиденциальности WhatsApp, что привело к массовому переходу недовольных ею пользователей в мессенджер Павла Дурова.

Приток новых пользователей вызвал увеличенную активность злоумышленников в Telegram, говорится в исследовании. По данным Cyberint, на текущий момент в мессенджере существует огромная сеть хакеров, которые обменивают и продают данные в каналах с десятками тысяч подписчиков. Киберпреступники торгуют номерами кредитных карт, копиями паспортов и инструментами для взлома.

Аналитик по киберугрозам в Cyberint Тал Самра объяснила этот всплеск тем, что в Telegram злоумышленники чувствуют себя более удобно и безопаснее благодаря шифрованию сообщений. Это намного удобнее, чем пользоваться дарквебом, то есть «темной» часть интернета, которую традиционно считают пристанищем хакеров и иных киберпреступников.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в российских банках заявили о всплеске мошенничества в Telegram.