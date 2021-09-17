Телефонных мошенников начнет распознавать искусственный интеллект

Сотовые операторы в борьбе с телефонными мошенниками признали искусственный интеллект. Как пишут «Известия», системы, позволяющие распознавать мошенничество в ходе телефонного разговора и предупреждать об этом вызываемых абонентов, сейчас разрабатывают «СберМобайл», «Тинькофф мобайл» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Как рассказали их представители, подобные системы выгодно отличаются от технологии big data, которая формирует черные списки подозрительных номеров. Мошенники уже научились обходить это препятствие — они используют огромное число сим-карт.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, с какими трудностями столкнется искусственный интеллект при вычислении мошенников. Тактика таких преступников постоянно меняется, и искусственный интеллект не останавливаясь надо дообучать. При этом в случае некорректного алгоритма робота он может интерпретировать как мошенничество рядовой разговор законопослушных граждан.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с подменой номеров. В случае такой схемы россиянам советуют обратиться к своему мобильному оператору и сообщить, что телефонный номер используют злоумышленники.