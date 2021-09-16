В «Яндексе» опровергли сбой в работе сервисов

В российской компании «Яндекс» опровергли информацию о сбое, якобы произошедшем в работе их сервисов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее в Telegram-канале «Новости Москвы» писали, что у пользователей «Яндекса» возникли сложности при оплате такси и во время оформления доставки еды.

«Сервис работает в штатном режиме, сбоев нет. Можно проверить работу сервиса самостоятельно в приложении на своем устройстве», — заявили в пресс-службе «Яндекса».

В интернет-компании подчеркнули, что в обычном режиме доступны «Яндекс. Такси», «Яндекс. Еда», а также «Яндекс. Лавка».

До этого в работе ICQ произошел сбой. Пользователи указывали на проблемы как в работе мобильного приложения, так и десктопной версии. Так, в мобильной версии они не могли обмениваться сообщениями, потому что она находилась в постоянном режиме «обновление».