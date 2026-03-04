Россияне смогут увидеть редкое сближение Венеры, Сатурна и Нептуна

Вечером 7 и 8 марта жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — на вечернем небе сблизятся Венера, Сатурн и Нептун. Такое сочетание планет происходит примерно один-два раза в десятилетие, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сближение планет в астрономии называют соединением. В этот момент несколько небесных тел оказываются на очень небольшом угловом расстоянии друг от друга и с Земли выглядят почти рядом.

«Суть явления в том, что три планеты выстраиваются на небесной сфере так, что для земного наблюдателя они оказываются близко друг к другу. На самом деле это лишь оптический эффект перспективы — в реальности планеты находятся на огромных расстояниях», — объяснил ученый.

Редкость события связана с тем, что планеты движутся вокруг Солнца с разной скоростью. Венера совершает оборот примерно за 225 дней, Сатурн — почти за 30 лет, а Нептун — примерно за 165 лет. Поэтому совпадение их положений на небе происходит нечасто.

По словам ученых, нынешнее соединение можно назвать «прощальным». Уже к концу марта Сатурн и Нептун окажутся по другую сторону от Солнца и исчезнут с вечернего неба почти на четыре месяца — до конца июля.

Наблюдать явление лучше сразу после захода Солнца, низко над западным горизонтом. Самой заметной будет Венера — она выглядит как очень яркая белая «звезда». Сатурн можно увидеть примерно в одном градусе от нее — это расстояние примерно равно двум видимым диаметрам Луны.

Нептун расположен почти рядом с Венерой, однако его яркость слишком мала, чтобы увидеть планету невооруженным глазом — для наблюдения потребуется бинокль или любительский телескоп.

Наиболее благоприятные условия для наблюдений ожидаются на европейской территории России — от Москвы до Краснодарского края, а также на Урале и в центральных регионах. В Сибири и за полярным кругом увидеть соединение будет сложнее: весной Солнце там опускается за горизонт ненадолго, поэтому вечернее небо остается слишком светлым.

Планеты будут находиться над горизонтом недолго — около 40–50 минут. Лучшее время для наблюдений — примерно с 16:40 до 17:30 по московскому времени 7 и 8 марта.

В истории подобным сближениям планет часто приписывали мистическое значение, однако с научной точки зрения они не оказывают заметного влияния на Землю.

«Гравитационное воздействие планет на нашу планету ничтожно по сравнению с влиянием Луны и Солнца», — отметил Бурмистров.

Ранее ученый рассказал о начале солнечного «затишья», которое бывает раз в 11 лет.