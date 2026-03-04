Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Россияне смогут увидеть редкое сближение Венеры, Сатурна и Нептуна

ПНИПУ: 7 и 8 марта Венера, Сатурн и Нептун сойдутся на вечернем небе воедино
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Вечером 7 и 8 марта жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — на вечернем небе сблизятся Венера, Сатурн и Нептун. Такое сочетание планет происходит примерно один-два раза в десятилетие, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сближение планет в астрономии называют соединением. В этот момент несколько небесных тел оказываются на очень небольшом угловом расстоянии друг от друга и с Земли выглядят почти рядом.

«Суть явления в том, что три планеты выстраиваются на небесной сфере так, что для земного наблюдателя они оказываются близко друг к другу. На самом деле это лишь оптический эффект перспективы — в реальности планеты находятся на огромных расстояниях», — объяснил ученый.

Редкость события связана с тем, что планеты движутся вокруг Солнца с разной скоростью. Венера совершает оборот примерно за 225 дней, Сатурн — почти за 30 лет, а Нептун — примерно за 165 лет. Поэтому совпадение их положений на небе происходит нечасто.

По словам ученых, нынешнее соединение можно назвать «прощальным». Уже к концу марта Сатурн и Нептун окажутся по другую сторону от Солнца и исчезнут с вечернего неба почти на четыре месяца — до конца июля.

Наблюдать явление лучше сразу после захода Солнца, низко над западным горизонтом. Самой заметной будет Венера — она выглядит как очень яркая белая «звезда». Сатурн можно увидеть примерно в одном градусе от нее — это расстояние примерно равно двум видимым диаметрам Луны.

Нептун расположен почти рядом с Венерой, однако его яркость слишком мала, чтобы увидеть планету невооруженным глазом — для наблюдения потребуется бинокль или любительский телескоп.

Наиболее благоприятные условия для наблюдений ожидаются на европейской территории России — от Москвы до Краснодарского края, а также на Урале и в центральных регионах. В Сибири и за полярным кругом увидеть соединение будет сложнее: весной Солнце там опускается за горизонт ненадолго, поэтому вечернее небо остается слишком светлым.

Планеты будут находиться над горизонтом недолго — около 40–50 минут. Лучшее время для наблюдений — примерно с 16:40 до 17:30 по московскому времени 7 и 8 марта.

В истории подобным сближениям планет часто приписывали мистическое значение, однако с научной точки зрения они не оказывают заметного влияния на Землю.

«Гравитационное воздействие планет на нашу планету ничтожно по сравнению с влиянием Луны и Солнца», — отметил Бурмистров.

Ранее ученый рассказал о начале солнечного «затишья», которое бывает раз в 11 лет.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!