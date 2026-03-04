Размер шрифта
Более половины опрошенных россиян выступили против легализации онлайн-казино

ВЦИОМ: 55% россиян не поддержали легализацию онлайн-казино
Davizro Photography/Shutterstock/FOTODOM

Более половины россиян не поддерживают идею легализации онлайн-казино через единого оператора с перечислением части доходов в бюджет. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ, проведенном совместно с АНО «Центр борьбы с лудоманией».

Опрос прошел 8 февраля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Согласно представленным данным, против такой инициативы выступили 55% опрошенных. Среди основных причин респонденты называли возможные социальные последствия — угрозу роста игровой зависимости и финансовых проблем у граждан. Эту позицию указали 38% участников опроса. Еще 37% объяснили свое отношение личными убеждениями.

Поддержку легализации выразили 30% россиян. Аналитики отметили, что сторонники инициативы чаще ссылались на экономические аргументы.

Исследование также показало, что 27% респондентов недавно участвовали в азартных играх. При этом лишь 15% опрошенных готовы назвать себя азартными людьми.

Минфин России в конце января предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в стране онлайн-казино. По мнению Минфина, для легализации онлайн-казино в России можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 млрд рублей ежегодно. Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн рублей ежегодно.

Ранее россиянам рассказали, как понять, что близкий зависим от игр.

 
