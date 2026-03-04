Главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM заявил, что украинские военные на фронте массово употребляют наркотики.

«Мы видим, сколько мы... ликвидируем синтетических наркотиков. Это десятки тонн. ... Это наркотики, которые во многих случаях употребляются на фронте. Сегодня мы имеем дело с трудными случаями вмешательств, когда человек не коммуницирует с нами, он очень сильно возбужден, агрессивен после употребления субстанции такого рода», — поделился комендант.

Боронь добавил, что такие ситуации характерны для военных конфликтов, и в качестве примера привел Вторую мировую войну, когда «солдат кормили препаратами такого рода».

По его словам, ситуация с объемами употребления в рядах ВСУ сказывается на количестве синтетических наркотиков, которые изымают в Польше, и количестве наркоманов, с которыми сталкиваются полицейские. Также польские власти опасаются, что вернувшиеся с фронта украинские военные могут примкнуть к организованным преступным группировкам.

В декабре прошлого года заместитель главы военно-гражданской администрации региона по вопросам обороны и безопасности Евгений Лисняк сообщал, что члены колумбийского наркокартеля «Клан дель Гольфо», также известного как Los Urabeños, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ранее в Сибири задержали наркопроизводителя, которого направляли с Украины.