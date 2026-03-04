Лишенный гражданства РФ комик Комиссаренко пожаловался на отношение к нему в Европе

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный гражданства России, пожаловался на отношение к нему в Европе. Видео, в котором юморист рассказывает о своей жизни за границей, опубликовано на YouTube.

Комиссаренко отметил, что всегда верил в продвигаемые Европой идеи о демократии и сменяемости власти. Он напомнил, что высокопоставленные европейские чиновники призывали жителей стран, чьих президентов обвиняли в диктатуре, выступать против политического режима.

«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — посетовал Комиссаренко, говоря в том числе о приговоре из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

Юморист дал понять, что в итоге разочаровался в Европе, где сейчас столкнулся с недостатком помощи. По его словам, при оформлении документов у него потребовали справку об отсутствии судимости, которой у него нет. Комик отметил, что сейчас у него только белорусский паспорт, срок которого истекает через два года.

В апреле 2025 года Комиссаренко и другого комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства по инициативе ФСБ и запретили им въезд в РФ. Их действия признали угрозой национальной безопасности страны.

Кроме того, Комиссаренко обвиняется в клевете в отношении Лукашенко. В Белоруссии его заочно приговорили к шести годам колонии и объявили в межгосударственный розыск.

Ранее Комиссаренко пошутил, что готов «крошить» лица за польский ВНЖ.