Россиянам в преддверии 8 Марта рассказали, как продлить жизнь букету

Букетам, подаренным 8 Марта, можно продлить жизнь, если прибегнуть к специальным лайфхакам. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Прежде всего она подчеркнула, что добавлять в вазу сахар не стоит, поскольку в сладкой среде микроорганизмы развиваются намного быстрее.

«Когда вы принесли цветы из магазина, нужно обязательно сделать косой срез под 45°. Лучше ножом, но ни в коем случае не ножницами. Поставить свежую воду в чистую вазу и периодически воду менять, делая свежий срез», — объяснила Сафронова.

По ее словам, вода для цветов должна быть чистой или обычной газированной, поскольку углекислый газ позволяет букету простоять дольше.

Результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что в трети (32,9%) опрошенных российских компаний женщинам планируют дарить цветы на 8 Марта. 22,7% сотрудниц считают их самым приятным форматом поздравления. Еще 17,1% женщин предпочли бы сертификат или денежный бонус. Корпоратив с фуршетом выбрали 9,5%, активный формат на природе — 5%, творческое поздравление — 3,8%.

