В Верховном суде поддержали отказ от клеток для части обвиняемых

Верховный суд России готов поддержать отказ от использования клеток в залах суда для обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Об этом заявил первый зампред ВС РФ Владимир Давыдов в Совфеде, передает РИА Новости.

По его словам, судейское сообщество готово подключиться к работе над соответствующим законопроектом и допускает, что послабления могут быть сделаны даже для обвиняемых в некоторых категориях тяжких преступлений — главное, чтобы эти деяния не были отягощены насилием.

Давыдов также напомнил, что исторически практика использования ограждений в залах суда отсутствовала.

Вопрос об отмене клеток подняла в ходе обсуждения кандидатов на судейские должности входящая в конституционный комитет Совета Федерации Людмила Нарусова. По ее словам, специальные защитные ограждения для тех, кого судят за ненасильственные преступления, — это избыточная мера.

С ней согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что отказ от клеток в залах суда — правильная и давно назревшая идея. Она напомнила, что такой законопроект уже подготовлен, но МВД отказалось его согласовать из-за якобы слишком высоких бюджетных затрат на реализацию.

Об отказе от клеток говорил и председатель Верховного суда Игорь Краснов — в 2025 году, когда еще занимал пост генерального прокурора, — причем тоже с подачи Нарусовой. По его словам, «все стоит денег», но с заграждениями в залах суда, включая стеклянные «аквариумы», надо разбираться.

