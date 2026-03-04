Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Путин примет в Кремле президента ЦАР

Кремль: Путин 5 марта проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Туадерой
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин 5 марта проведет в Кремле переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Арканжем Туадерой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Отмечается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные проблемы.

Накануне Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины, а также конфликт на Ближнем Востоке.

2 марта Путин переговорил с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна и наследным принцем Саудовской Аравии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, почти все арабские лидеры во время телефонного разговора попросили президента России передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!