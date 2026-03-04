Путин примет в Кремле президента ЦАР

Президент России Владимир Путин 5 марта проведет в Кремле переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Арканжем Туадерой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
Отмечается, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные проблемы.
Накануне Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины, а также конфликт на Ближнем Востоке.
2 марта Путин переговорил с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна и наследным принцем Саудовской Аравии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, почти все арабские лидеры во время телефонного разговора попросили президента России передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.
Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.