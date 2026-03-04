СМИ сообщили об атаке подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки

Reuters: 78 человек пострадали при атаке подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки

Не менее 78 человек пострадали в результате атаки подводной лодки на иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Минобороны и военно-морских силах азиатской страны.

При этом не уточняется, какая именно подлодка ударила по фрегату. По данным ланкийской газеты Daily Mirror, инцидент произошел с иранским фрегатом класса «Моудж» IRIS Dena.

Судно приписано к Южному флоту военно-морских сил Ирана. В последнее время оно принимало участие в военно-морских учениях, которые проходили в Индии. По данным издания, на борту корабля находились не менее 180 человек. Сообщается, что 30 членов экипажа удалось спасти, они были доставлены в больницу.

3 марта иранские СМИ подтвердили информацию Центрального командования США (CENTCOM) об уничтожении единственного авианесущего корабля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) IRIS Shahid Bagheri, предназначенного для транспортировки и запуска беспилотников.

Ранее Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне.