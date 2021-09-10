Apple уволила старшего менеджера за утечку информации

Корпорация Apple уволила старшего менеджера инженерных программ Эшли Гьовик за утечку информации, сообщает The Verge.

По словам Гьовик, с ней связался отдел внутренних коммуникаций Apple и заявил о том, что расследует некое дело об интеллектуальной собственности. Когда менеджер сообщила о том, что намерена участвовать в обсуждении лишь в письменной форме, представитель отдела закрыл ей доступ к системам Apple, мотивируя это «серьезностью обвинений».

Несколько часов спустя Гьовик получила электронное письмо, в котором говорилось о том, что она уволена.

«Я разочарована тем, что компания, которую я любила с детства, так относится к своим сотрудникам», — рассказала Гьовик. В начале августа девушка была отправлена в бессрочный отпуск после того, как опубликовала твит, в котором указала на токсичную культуру в компании, в том числе случаи сексизма, домогательств и репрессий.

Ранее стало известно о сайте, в котором сотрудники Apple делятся примерами дискриминации внутри компании.