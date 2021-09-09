Рынок криптовалют сравнили с коллекционированием марок

Глава Шведского центрального банка Стефан Ингвес сравнил покупку и продажу биткоина с коллекционированием почтовых марок и предрек ему крах, передает U.Today.

«Конечно, вы можете разбогатеть, торгуя биткоинами, но это сравнимо с торговлей почтовыми марками», — заявил Ингвес на банковской конференции в Стокгольме. Ранее он отмечал, что биткоин и другие криптовалюты вряд ли выйдут из-под контроля регулирующих органов, поскольку их популярность растет.

Глава ЦБ Швеции считает, что цифровые активы не способны функционировать и развиваться без поддержки финансовых регуляторов или правительства. По его словам, частные лица столкнутся с огромными потерями на рынке криптовалют.

Несмотря на то, что крупнейшие финансовые регуляторы мира чувствуют угрозу со стороны быстрого развития индустрии криптовалют, некоторые страны, такие как Сальвадор, внедряют криптовалютные платежи, легализуя биткоин.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему биткоин вряд ли подорожает до $100 тысяч.