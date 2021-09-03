Перечислены главные угрозы для смартфонов

Пользователями смартфонов в первую очередь стоит опасаться шпионского ПО, фишинговых атак и вредоносных приложений, сообщил «Газете.Ru» руководитель бизнеса кибербезопасности Tet (ранее Lattelecom) Артур Филатов.

По его словам, из-за популяризации дистанционной работы риск взлома мобильных устройств вырос. Среди основных причин компрометации гаджетов эксперт выделил устаревшее программное обеспечение, на которое сам производитель не выпускает обновления. Часто источником вирусов могут стать нелицензионные приложения, которые передают персональную информацию третьим лицам.

«Главное — контролировать ПО, которое попадает в смартфон. Для этого необходимо убедиться в происхождении, правильности и качестве приложений, которые собираетесь установить», — отметил Филатов.

Специалист добавил, что официальные магазины приложений позволяют избежать этой проблемы. Он признал, что бывают случаи, когда вредоносные программы попадают и на официальные площадки, но это происходит достаточно редко и быстро исправляется.

Эксперт призвал также уделить внимание тому, какие права доступа приложение запрашивает на телефоне. «Все новые смартфоны поддерживают конфигурацию прав доступа. Например, если вы скачали фонарик, то не стоит давать ему доступ к геолокации, контактам и другим не нужным параметрам», — заключил Филатов.

Ранее эксперты по информационной безопасности рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о взломе смартфона.