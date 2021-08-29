Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» устранила неполадки в работе сервиса, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

«У части пользователей веб-версии могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов «ВКонтакте», но мы полностью восстановили работу», — заявили в пресс-службе.

Ранее пользователи соцсети заявляли о сбоях в работе сайта соцсети, проблемах при отправке сообщений и загрузке видео. В основном с неполадками столкнулись жители Москвы и Петербурга. К 09.30 мск было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе платформы.

Две трети пользователей, обративших внимание на сбой, жаловались на неполадки в работе сайта соцсети, 19% — на проблемы при отправке сообщений, еще 10% — на трудности с загрузкой видео. Данных о работе с графическими изображениями, денежными переводами и воспроизведением аудио не приводится.

До этого сообщалось о сбоях в работе нескольких сервисов «Яндекса». О проблемах заявили жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.