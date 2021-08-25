Московский суд запретил Google размещать видео с зацеперами

Мещанский суд Москвы запретил компании Google размещать видео, пропагандирующие деятельность зацеперов. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры установили, что на видеохостинге YouTube размещаются ролики, популяризирующие передвижение на поездах с внешней стороны. Отмечается, что распространение подобного контента среди детей и подростков побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью.

В ведомстве уточнили, что после вступления решения суда в законную силу, оно будет направлено в Роскомнадзор для включения в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории России.

Как сообщалось ранее, мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Это был первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google.