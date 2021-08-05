Facebook возглавил антирейтинг соцсетей в России

Инициативная группа членов Общественной палаты, Совета по права человека при президенте России, а также Лига безопасного интернета представили рейтинг, в котором соцсеть Facebook названа главной платформой по распространению деструктивного контента. Как передает ТАСС, доклад представила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Лидером антирейтинга стал Facebook, второе место у YouTube, а третье — у Twitter. Далее расположились Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники». При составлении рейтинга авторы учитывали количество неудаленного контента, запрещенного по российскому законодательству, а также наличие представительства в России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы.

По данным исследования, в Facebook не удалено более 2,3 тыс. противоправных материалов, в YouTube — 4,6 тыс., а в Twitter — 192. Авторы рассказали, что аудитория активных пользователей Twitter за полгода с учетом замедления трафика на территории России сократилась почти на 10% (около 1 млн человек).

В предыдущем антирейтинге соцсетей, который был представлен в конце февраля, первое место занял Twitter. У Facebook было второе место, а третье — у Instagram.

Деструктивный контент, согласно российскому законодательству, включает в себя детскую порнографию, публикации, популяризирующие наркотики, материалы террористической и экстремистской направленности, а также оскорбление государственных символов.