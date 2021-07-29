Дуров назвал блокировку фейков о COVID-19 неэффективной

Компания Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе, потому что не считает себя вправе решать, во что верить пользователям. Такую позицию высказал основатель Telegram Павел Дуров на своем канале.

«За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того, чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры», - подчеркнул Дуров.

По его словам, компания сотрудничала с правительствами 19 стран, чтобы донести до пользователей самые последние сведения о коронавирусе из официальных источников, отражающих научный консенсус. Глава Telegram также призвал власти разных стран присоединиться к их инициативе, направленной на информирование пользователей о пандемии.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. В ведомстве сообщили, что в отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых противоправных материалов.

До этого в Госдуме назвали фейки о вакцинации против коронавируса угрозой суверенитету государства.