Новый способ поощрения авторов появится на YouTube

Зрителям YouTube в скором времени станет доступен новый способ выражения поддержки любимым авторам. Функция получила название Super Thanks, она позволит оставлять чаевые людям, создающим видеоконтент, сообщает The Verge.

Сейчас опцию тестируют. С ней пользователи смогут аплодировать блогеру, выбирая чаевые в размере от 2 до 50 американских долларов. Также будет доступна благодарность в региональной валюте.

Когда зритель будет приобретать один из этих четырех вариантов благодарности, он увидит праздничную анимацию на экране. При этом под видео в разделе комментариев отобразится красочный комментарий с их именем.

В течение прошлого года YouTube тестировал этот инструмент под отдельным названием «Аплодисменты зрителей». Теперь он называется Super Thanks и доступен в бета-версии в 68 странах на настольных компьютерах, Android и iOS.

Ранее YouTube запустил в России сервис для съемки коротких видео.