В Google рассказали о постоянном диалоге с российскими регуляторами

Компания Google постоянно ведет диалог с российскими регуляторами и по итогам проверки принимают решения в отношении контента, на который обращают внимание власти России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе корпорации.

«Существует четкий процесс проверки контента, который доводится до сведения компании пользователями или властями. По итогам проверки при необходимости принимаются соответствующие меры», — подчеркнули в пресс-службе Google.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что по результатам мониторинга YouTube администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов.

В общей сложности ведомство направило администрации Google более 24 тыс. требований удалить размещенный на YouTube запрещенный контент.

Судом уже рассмотрено три протокола по невыполнению требований, общая сумма штрафов которых составляет шесть миллионов рублей.

Роскомнадзор также отправил Google официальный запрос с требованием разблокировать выпуск программы «Постскриптум» сенатора Алексея Пушкова.