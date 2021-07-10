Названы малоизвестные функции смартфонов

Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев заявил, что в смартфонах есть функции, которые малоизвестны среди людей, передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, они могут упростить использование устройства, но зачастую пользователи о них просто не догадываются,

«Мало кто знает, что часто используемые Вами контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом», — сказал он.

По его словам, так же можно делать и с другими настройками гаджета.

Косарев пояснил, что на экран можно перенести меню, чтобы под рукой имелись регулировки яркости, громкости и другие, особенно это актуально для смартфонов с большой диагональю. Для этого необходимо зайти в специальные возможности и выбрать их.

Кроме того, в телефоне можно ускорить работу анимации. Для этого нужно войти в режим разработчика, который активизируется семикратным нажатием на номер сборки устройства. Затем необходимо найти пункты анимации и в два раза ускорить их. В результате смартфон будет работать быстрее обычного, продолжил эксперт.

Он указал, что в телефоне есть еще одна полезная функция — воспроизведение текста. Она активируется в разделе специальных возможностей.

Косарев также отметил, что в смартфоне можно включить гостевой режим, открыв шторки уведомлений и нажав на иконку пользователя. В этом разделе надо выбрать пункт «добавить гостя». Такой режим может понадобится, если кто-то просит телефон, но владелец не хочет предоставлять ему свои личные данные.