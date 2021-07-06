Bloomberg: «российские хакеры» взломали национальный комитет республиканцев

Хакеры, якобы связанные с российскими властями, взломали сервера национального комитета Республиканской партии США, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пока не разглашается, какие данные искали хакеры и удалось ли им что-то украсть. Представители республиканского национального комитета заявили, что уже проинформировали ФБР и Министерство внутренней безопасности, которые будут заниматься расследованием.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на уровне экспертов, на следующей неделе ожидается встреча по теме кибератак вирусов-вымогателей. По ее словам, Вашингтон поддерживает контакты с Москвой на высоком уровне.