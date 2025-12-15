На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дана Борисова рассказала о разрыве ее дочери с 35-летним продюсером

Дана Борисова: моя дочь тяжело переживает расставание с продюсером Диброва
true
true
true
close
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая Дана Борисова подтвердила, что ее дочь Полина рассталась с 35-летним продюсером, менеджером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. По словам звезды, девушка во время отношений вела себя неправильно, но она тяжело переживает разрыв.

«Как я поняла, она перебрала спиртного, и ею чуть не воспользовался посторонний человек, — рассказала звездная мама Общественной Службе Новостей. — Артуру это не понравилось. Мне это, конечно, тоже не понравилось, и на этой почве они и расстались».

Она добавила, что Полине нелегко после расставания, а также сообщала, что пока не восстановила полностью отношения со своей дочерью – они остаются довольно натянутыми.

Напомним, 8 декабря продюсер Артур Якобсон заявил, что расстался с дочерью Даны Борисовой из-за измены. По его словам, родственники Борисовой-младшей поддержали его. Якобсон отметил, что мать и бабушка Полины встали на его сторону. Он добавил, что сохранил с девушкой дружеские отношения. Мужчина также утверждает, что Борисова-младшая недовольна статусом просто друга.

О романе 35-летнего Якобсона и 18-летней Борисовой-младшей стало известно в сентябре 2025 года. Сама Дана Борисова была против романа – она обвинила ухажера Полины в ссоре с дочерью, заявив, что он использует ее в корыстных целях и не дает ей видеться с матерью. Якобсона она называла пиарщиком, работающим напару с Дмитрием Дибровым, и вступившим в отношения с Полиной только ради того, чтобы оставаться на слуху.

Ранее Дана Борисова призналась, что подсела на препарат для похудения.

