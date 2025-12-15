Стало известно, полностью ли «Спартак» рассчитался со Станковичем

В «Спартаке» заявили, что клуб полностью рассчитался с экс-тренером Станковичем

Московский «Спартак» полностью рассчитался с бывшим главным тренером Деяном Станковичем и его тренерским штабом. Об этом в комментарии РИА Новости заявил генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.

«Это (расторжение соглашения) проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», — подчеркнул он.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее появилась информация, что фанаты недовольны назначением экс-тренера «Спартака» Станковича в «Црвену Звезду».