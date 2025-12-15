Таиланд перекрыл поставки топлива в Камбоджу

Таиланд активно перекрывают поставки топлива и стратегических грузов в Камбоджу на фоне обострения конфликта. Об этом пишет газета The Nation.

Отмечается, что после эскалации конфликта Таиланд попросил всех нефтетрейдеров прекратить экспорт энергоресурсов в Камбоджу. Бангкок сократил поставки топлива с июля 2025 года «на 100%».

13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.