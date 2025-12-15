На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об отправке подразделений «Азова» под Красноармейск

РИА Новости: ВСУ перебросили под Красноармейск «Азов» для прорыва окружения
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) экстренно отправили под Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) националистов из первого корпуса национальной гвардии «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«К Красноармейску экстренно переброшены пополневшие силы укронацистов из первого корпуса нацгвардии Украины «Азов», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, задачей азовцев является деблокирование красноармейского котла.

13 декабря разведчик группировки «Центр» с позывным «Шуба» заявил, что военные ВСУ ходили по Красноармейску в касках со свастикой и пугали местных жителей.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска.

В свою очередь глава государства выразил уверенность, что зачистка этого населенного пункта от ВСУ обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции.

Ранее украинский генерал «болтнул лишнего» о ситуации в Красноармейске и Гуляйполе.

